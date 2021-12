Lacrime di dolore a Marano per Mario, il 27enne non ce l’ha fatta

Lacrime di dolore a Marano per Mario Castaldo, il 27enne non ce l’ha fatta. Vittima di un incidente nei mesi scorsi, il giovane aveva lottato come un leone. I funerali saranno celebrati oggi alle 15.30 nella chiesa di Maria Santissima dell’Immacolata. Conosciuto come ‘Boccione‘, Mario era stato ricoverato prima a Giugliano e poi a Pozzuoli. La sua dipartita ha gettato nello sconforto l’intera comunità, che in queste ore lo ricorda sui social con grande affetto.

“Non ci credo ancora mi sembra tutto un sogno, da quando ho ricevuto la notizia non faccio altro che chiedermi se è vero o no ma purtroppo lo è anche tu sei volato via e chi se lo immaginava tutto questo mi hai distrutta ora chi me li manderà tutti i messaggi in continuazione come lo facevi tu. Bocciò ti porterò sempre nel cuore e chi ti dimenticherà mai buon viaggio guerriero hai lottato con tutte le tue forze e non c’è l’hai fatta”, uno dei tanti messaggi a lui dedicati.