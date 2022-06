Omaggio a Mario Merola: il tatuaggio di «Carcerato». Il disegno inciso sulla pelle di un fan dell’indimenticato artista napoletano, scomparso nel 2006 è stato realizzato da Lino Ozon presso Ozon Tattoo Studio di San Giorgio a Cremano. Soggetto in bianco e nero, Mario Merola è stato immortalato in una scena epica del film «Carcerato». La pellicola, per la regia di Alfonso Brescia, è del 1981. Mario Merola veste i panni di Francesco Improta, un fruttivendolo che all’improvviso si trova in galera da innocente, accusato di omicidio.

MARIO MEROLA E IL CASO DI MALAGIUSTIZIA

Mai più attuale di adesso, a causa della proposizione dei referendum, il caso di malagiustizia intorno al quale si incentra la trama del film. Con un rocambolesco finale, Francesco Improta riuscirà a provare la sua innocenza. E nonostante sia ferito, interpreterà, giusto in tempo, una commovente Ave Maria per la figlia Fiorella, che prende il sacramento della Comunione.

MARIO MEROLA, SIMBOLO DI NAPOLI

«Carcerato» è solo uno dei tanti film che tra gli anni ’70 e ’80 ha visto protagonista Merola, maschera di Napoli acclamata da pubblico e critica. Il rapporto con la città è viscerale e a distanza di anni si fortifica tanto da attrarre l’attenzione di un appassionato che non ha esitato a farsi tatuare l’immagine dell’artista. E a tenerlo con sé per tutta la vita.

IL PROGETTO «I RE DI NAPOLI»

Ma chi è la persona che ha deciso di farsi tatuare Mario Merola? A spiegarlo a Internapoli.it una addetta che lavora presso lo studio. “Merola è solo uno dei grandi personaggi della nostra cultura che un giovane appassionato di Napoli si è fatto tatuare. Per lo stesso cliente abbiamo realizzato anche un’immagine di Sophia Loren, di Totò e Peppino e di Eduardo De Filippo”, afferma. Tutto nell’ambito del progetto «I Re di Napoli». Il tatuaggio di Merola è stato pubblicato su TikTok, dalla pagina di Ozon Tattoo Studio.