“Napoli Purp Fiction”, nel libro di Tommasone la saga dei “samurai” partenopei

Si intitola “Napoli Purp Fiction” (Da Mario Merola a Pino Mauro – I 10 film da vedere almeno una volta nella vita) il nuovo libro del giornalista e scrittore Giancarlo Tommasone. Un viaggio nella filmografia made in Naples tra “tarantelle e Tarantino”, guappi vecchio stampo, contrabbandieri e motoscafi blu, sceneggiata riversata sul grande schermo, e ‘samurai partenopei’ interpretati da grandi della musica e del teatro come Mario Merola, Pino Mauro e Mario Trevi. L’autore racconta 10 pellicole di un filone che si sviluppa tra la fine degli anni ’70 e l’inizio degli Ottanta dello scorso secolo, e inizialmente relegato nell’universo dei B-Movie, sarà poi riscoperto e diverrà fonte di ispirazione per famosi cineasti, in Italia ma soprattutto negli States.

“Quei film cristallizzano una Napoli che non c’è più e recano dentro una sorta di proto-pulp; nel tempo sono diventati dei veri e propri cult, parte importante della nostra cultura”, sottolinea Tommasone. La prefazione del volume edito da Stylo24 (distribuito da Amazon al link: https://www.amazon.it/Napoli-Purp-Fiction-Merola-vedere/dp/B09SG1X1MZ/ref=sr), è affidata a Mimmo Falco, presidente Corecom Campania, la postfazione è a firma dell’attore e regista Vincenzo Pirozzi.