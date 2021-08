Uccide la convivente e nasconde il corpo per 24 ore, voleva tornare dal marito

Ieri un caso di femminicidio ha sconvolto la città Vigevano. Un uomo ha ucciso a coltellate la donna con cui conviveva da appena un paio di settimane e poi ne ha tenuto in casa il cadavere per più di 24 ore, finché alle 17 di eri pomeriggio non è andato al commissariato di polizia per costituirsi. La vittima è Marylin Pera, 39 anni. L’uomo, Marco De Frenza, 59 anni, è in stato di fermo con l’accusa di omicidio volontario.

Secondo una prima ricostruzione degli inquirenti, il delitto sarebbe avvenuto al culmine di un litigio causato dal fatto che la donna, con cui aveva intrapreso una relazione da due settimane appena, voleva andarsene per tornare dall’ex marito, dal quale era separata, per il timore di perdere l’affidamento del figlio ancora piccolo, in questi giorni con il padre, e di non poterlo più vedere.

L’ALTRO FEMMINICIDIO

Un uomo è stato arrestato per l’omicidio della compagna. E’ successo la notte scorsa vicino a Monterotondo Marittimo in provincia di Grosseto Ad allertare le forze dell’ordine è stato l’uomo stesso, che intorno a mezzanotte ha telefonato ai carabinieri confessando l’omicidio appena commesso. I militari lo hanno localizzato e poi trovato in lacrime e con i vestiti sporchi di sangue davanti all’auto con all’interno il corpo della donna che aveva una ferita di coltello alla gola.