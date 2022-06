Massimo muore all’ospedale di Napoli dopo il tremendo incidente

Massimo Venditti è morto dopo il drammatico incidente stradale avvenuto in via Aldo Moro a Somma Vesuviana. Il centauro 43enne venne ricoverato il 23 maggio in ospedale. Come riporta il Mediano i medici non hanno potuto fare altro che dichiarare il decesso. Le sue condizioni erano molto gravi dopo il terribile urto avvenuto nei pressi di un supermercato.

Aveva perso una gamba ed era in coma all’ospedale del Mare dove ha lottato per un mese prima di arrendersi a un tragico destino. “Ciao Massimo! Esprimo la piena vicinanza di tutta la comunità alla famiglia. Ti abbiamo sempre apprezzato per i tuoi valori. Ora sei tu che da lassù puoi pregare per noi!”, scrive i sindaco Salvatore di Sarno.