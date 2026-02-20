Mattarella arriva a Napoli, disposti i divieti e le strade chiuse

PUBBLICITÀ

Arriva in visita a Napoli il 25 Febbraio, il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Il suo arrivo è dato dalla cerimonia di presentazione dell’Anno Formativo 2026 della Scuola Superiore della Magistratura, nel Salone dei Busti di Castel Capuano. A causa dell’evento è istituito un particolare dispositivo di traffico e nuove disposizioni per la viabilità.

DIVIETO DI FERMATA E DI SOSTA

A partire dalle ore 20:00 del 24 febbraio 2026 e fino a cessate esigenze del 25 febbraio, sarà in vigore il divieto di fermata e sosta con rimozione forzata nelle seguenti aree:

Piazza Enrico De Nicola: lungo l’intero perimetro di Castel Capuano

Via Siniscalchi (tratto adiacente all’area parcheggio ex palazzetto GIP)

Via Concezio Muzy

Via dei Tribunali (dal civ. 213 a via Concezio Muzy)

Via Pietro Colletta (da via Concezio Muzy a via Santa Maria a Cancello / via Rita Atria)

Vico Dattero alla Maddalena (angolo via Postica Maddalena)

Marciapiede fronte ingresso principale di Castel Capuano

Via Albanese (area prossima a Porta Capuana)

DIVIETO DI TRANSITO VEICOLARE

Dalle ore 07:00 del 25 febbraio 2026, fino a cessate esigenze, sarà attivo il divieto di transito veicolare in:

Piazza Enrico De Nicola (da via Carbonara/via Poerio a via Concezio Muzy)

Via Siniscalchi

Via Concezio Muzy

Piazza Calenda

Via Pietro Colletta

Via dei Tribunali (tra piazzetta Sedil Capuano e via Concezio Muzy)

MODIFICHE ALLA VIABILITÀ

Dalle ore 07:00 del 25 febbraio, saranno operative le seguenti modifiche alla viabilità, è previsto il senso unico di circolazione nelle seguenti zone:

Via Egiziaca a Forcella → direzione corso Umberto I

Via Tribunali → direzione via Duomo

Obbligo di svolta a sinistra per i veicoli provenienti da via Annunziata verso via Egiziaca a Forcella

Ulteriori modifiche sono emesse a partire dalle 00:01 del 25 febbraio 2026. Fino a cessate esigenze, saranno sospese: le strisce blu e tutte le altre aree di sosta autorizzate in corso Meridionale C lato stazione, dall’angolo con corso Novara al varco Polfer (civico n.7) l’area di parcheggio taxi in corso Meridionale C lato varco Polfer. Contestualmente, sarà istituito il divieto di sosta e fermata con rimozione coatta lungo il medesimo tratto.