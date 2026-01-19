Mazzocchi resta e rinnova, il gladiatore di Barra a Napoli a vita

PUBBLICITÀ

Spente le voci che vedevano Pasquale Mazzocchi lontano da Napoli. Confermata la voglia di proseguire insieme. Il Napoli deve affrontare questa finestra di mercato invernale in maniera insolita. Il ‘saldo zero’ di cui tanto si è parlato negli ultimi giorni sta limitando il Napoli dall’acquistare nuovi calciatori che rafforzerebbero la rosa.

La società azzurra può acquistare solo per la quantità di denaro incassato dalle cessioni, quest’ultime sono dunque al centro di tanta attenzione nelle ultime ore: Noa Lang e Lorenzo Lucca (stando a quanto riportato da Fabrizio Romano) saranno prossimi a lasciare la città con destinazioni estere. Le loro cessioni sbloccheranno la società che sarà pronta a rimpiazzarli.

PUBBLICITÀ

Nel ciclone delle cessioni ci è finito anche l’esterno ex Salernitana Pasquale Mazzocchi.

La decisione su Mazzocchi

Il Napoli ha deciso di trattenere ‘Pako’ Mazzocchi. L’esterno sta avendo sempre più continuità in questo Napoli inguaiato dagli infortuni. il numero 30 sta tornando molto utile ad Antonio Conte nelle rotazioni di questo periodo della stagione.

Il club azzurro sta addirittura lavorando sul rinnovo di contratto, che si estenderebbe fino al 2028, come riporta sul suo account X l’esperto di mercato Nicolò Schira.

Schira ha anche aggiunto come su Mazzocchi, oltre alle sirene estere, ci fossero anche ben 3 club di Serie A. Sulle tracce del napoletano Sassuolo e Parma.

Evidentemente le tante assenze hanno fatto virare la società sul mantenere Mazzocchi a Napoli. Le uscite sono pressoché sul fronte offensivo e la società ha tempo per operare in quel reparto in questi ultimi giorni di mercato (la finestra chiude il 2 febbraio). Bisognerà sicuramente mettere le toppe dove serviranno.

Un esterno alto a sinistra dopo l’uscita di Noa Lang e un centravanti per il post Lucca. Per il primo caso i nomi caldi sono 3: Lookman; Maldini e Sterling, con il terzo nome sicuramente più complesso.

Per quanto riguarda il centravanti, il Napoli ha puntato gli occhi su En-Nesyri, attaccante marocchino.