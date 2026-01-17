Napoli-Sassuolo: vittoria di misura degli azzurri che sbancano il Maradona

PUBBLICITÀ

Si è conclusa Napoli-Sassuolo. Gli azzurri vincono la sfida per 1 a 0 grazie alla rete nel primo tempo di Lobotka.

Napoli-Sassuolo: l’analisi della gara

Napoli-Sassuolo era una gara che prometteva spettacolo, e così è stato.

Nella prima frazione di gioco, gli azzurri partono forte, sbloccando il match dopo soli 7 minuti di gioco, grazie alla rete inaspettata di Lobotka. Lo slovacco ritrova il gol in Serie A che gli mancava da oltre 3 anni. Da lì in poi, il Sassuolo cerca una timida reazione, riuscendo in un paio di occasioni ad impensierire Milinkovic-Savic e compagni.

Nella ripresa, grande avvio del Sassuolo, con Lipani che al 49esimo minuto di gioco, costringe il portiere partenopeo ad una gran parata.

Al 56esimo, desta preoccupazione Elmas che si accascia a terra e chiede il cambio. Secondo una prima ricostruzione sembrerebbe trattarsi di un semplice stordimento.

A preoccupare è però Rrahmani. Il centrale kosovaro al 66esimo minuto di gioco, è costretto ad uscire. Si tratta di un problema di natura muscolare, ed in vista del tour de force che attenderà gli azzurri tra Champions League e campionato, questa è sicuramente una pessima notizia.

Gli azzurri, nonostante la sofferenza e il problema infortuni che continua a perseguitare il gruppo squadra, ottengono una vittoria pesantissima ai fini della classifica. Il Napoli raggiunge infatti quota 43 punti, reagendo ad un momento delicatissimo.