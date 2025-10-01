PUBBLICITÀ
Tre medici indagati per la morte del detenuto a Santa Maria Capua Vetere

Tre medici, due in servizio nel carcere di Santa Maria Capua Vetere e uno al 118, sono indagati per omicidio colposo in relazione alla morte di Sylla Mamodou Khadialy. Il 35enne senegalese è deceduto in cella dove era finito dopo l’arresto.  Sulla vicenda indaga la pm di Santa Maria Capua Vetere Alessandra Pinto, che ha disposto l’autopsia: l’esame si svolgerà all’istituto di medicina legale.

Sylla era in stato di agitazione e avrebbe aggredito prima un italiano, colpendolo con un pugno e sottraendogli il cellulare, quindi un’anziana. A quel punto sono intervenuti tre agenti della polizia ferroviaria che lo hanno bloccato subendo delle lesioni.

Il detenuto è stato quindi portato all’ospedale di Caserta per essere curato, quindi alla Polfer dove è stato arrestato e poi al carcere di Santa Maria Capua Vetere, dove è deceduto in cella. Del caso si occupa ora l’avvocato Clara Niola, del foro di Napoli Nord.

“Sylla era uno di noi”, “Vogliamo verità e giustizia”. E ancora: “Non si può morire così”. Oltre cento immigrati si sono radunati in piazza Dante ieri pomeriggio per manifestare il loro sgomento per la morte di Sylla Mamadou Khadialy. 

 

