Medico “bombarolo” nella postazione del 118, accende un petardo e lo lancia al soccorritore

Di Nicola Avolio
Medico
Sconcerto nella postazione 118 di Palinuro (Centola), nel Cilento, dove, in un video divulgato sui social da Nessuno Tocchi Ippocrate, si vede un uomo indicato come medico accendere un petardo e lanciarlo vicino a un soccorritore addormentato su un divano.

L’associazione sottolinea che il problema non è il riposo dell’operatore, ma la pericolosità del gesto: nella struttura, infatti, sono presenti farmaci, bombole di ossigeno e sostanze infiammabili.

“Un atto sconsiderato e potenzialmente pericolosissimo. Ancor più allarmante è che, secondo quanto ci viene riferito, a compiere l’azione sia stato proprio un medico.
Abbiamo oscurato i volti nel rispetto della privacy, ma possiamo confermare che la persona inquadrata, mentre accendeva il petardo, stava anche fumando. Definire tutto ciò una goliardata sarebbe non solo riduttivo, ma profondamente sbagliato: non si tratta di uno scherzo innocuo, bensì di un comportamento che ha messo seriamente a rischio la sicurezza delle persone e dell’intera struttura”.

Il medico soprannominato “bombarolo” sarebbe già stato sospeso a seguito di un provvedimento disciplinare da parte dell’Asl.

Giornalista pubblicista, mi sono avvicinato per la prima volta alla professione iniziando a collaborare con la testata "La Bussola TV", dal 2019 al 2021. Iscritto all'albo dei pubblicisti da giugno 2022, ho in seguito iniziato la mia collaborazione presso la testata "InterNapoli.it", e per la quale scrivo tuttora. Scrivo anche per il quotidiano locale "AbbiAbbè" e mi occupo prevalentemente di cronaca, cronaca locale e sport.

