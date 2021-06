Un incendio è scoppiato nella Coop di Ponte a Greve (Firenze), il supermercato è stato evacuato per precazione ma nessuno sarebbe rimasto ferito. Probabilmente la causa è un cantiere sul tetto del centro commerciale in cui si stava lavorando del catrame. Molto allarme nella zona per il fumo e il forte odore di bruciato che è arrivato fino a Scandicci, sui social tante foto delle fiamme che si sono sprigionate. Sul posto vigili del fuoco e carabinieri.

In base a quanto appreso, i danni al tetto riguarderebbero sia parte dei magazzini del centro commerciale sia parte dei locali destinati alla vendita. Un secondo focolaio è scoppiato a poca distanza dal primo e il fumo si è intensificato.

Il rogo alla Coop di Ponte a Greve

Diverse le telefonate arrivate al comando dei vigili del fuoco da chi vedeva il fumo. I clienti e tutto il personale in quel momento dentro il centro commerciale sono stati momentaneamente evacuati. Al momento del rogo erano in corso degli interventi proprio sul tetto: si trattava di lavori di impermealizzazione, con l’utilizzo di vari materiali.

Da quantificare i danni subiti dalla copertura ma non ci sarebbero problemi per le attività commerciali. Sono intervenuti anche i carabinieri. In un comunicato, il centro commerciale di Ponte a Greve precisa che non ci sono stati danni di alcun tipo nei negozi. L’evacuazione è avvenuta per precauzione.