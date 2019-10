Melissa morta in classe a Salerno, la docente: “Ha toccato la cattedra poi è crollata, sono sconvolta”

A dare l’allarme sono stati i compagni di classe e il docente di Melissa La Rocca che, in quel momento, era in aula. Sul posto è giunta un’ambulanza del 118 ma, per lei, non c’è stato nulla da fare. Su quanto accaduto indaga la Polizia di Stato. Il preside Nicola Annunziata, per consentire il regolare svolgimento degli accertamenti da parte della Scientifica, ha invitato gli studenti a non uscire momentaneamente dalle loro aule. Sotto choc e distrutti dal dolore familiari, compagni di classe e professori per la morte di Melissa La Rocca.

Il racconto della docente