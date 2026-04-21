Melito, la denuncia: “Il cimitero delle auto a due passi dalle forze dell’ordine”

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In via Salvatore Di Giacomo a Melito, a poca distanza dai comandi dei Carabinieri e della Polizia Municipale, c’è un’area che si presenta come un accumulo di auto abbandonate, carcasse danneggiate e rifiuti, visibili a chiunque transiti nella zona. La vicinanza ai presidi di sicurezza rende il quadro ancora più contraddittorio. I residenti segnalano da tempo il problema, riferendo di aver inoltrato diverse comunicazioni agli uffici comunali e alle autorità competenti, senza però ottenere risposte o interventi concreti. Secondo quanto riportato da chi vive in zona, la situazione genera disagio non solo dal punto di vista del decoro urbano, ma anche per le possibili implicazioni igienico-sanitarie.

I veicoli abbandonati, infatti, tendono a trasformarsi in punti di accumulo di rifiuti e possono favorire la presenza di animali infestanti. In alcuni casi, rappresentano anche un potenziale rischio legato a episodi di incendio doloso, con conseguenze sulla salute pubblica e sulla sicurezza dell’area. Tra i cittadini si diffonde inoltre una certa sfiducia nei confronti delle istituzioni. C’è chi ritiene che il problema venga trascurato o rinviato, e chi teme che eventuali interventi possano coincidere con momenti di maggiore visibilità politica, come le campagne elettorali. La richiesta che emerge dal quartiere è quella di un’azione concreta e tempestiva: la rimozione dei veicoli abbandonati e una bonifica dell’area. Al momento, tuttavia, la situazione resta invariata, in attesa di un riscontro ufficiale da parte delle autorità competenti.

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