La vita privata di Giorgia Meloni, mai sposata ma con una figlia: il compagno Andrea è un giornalista di Mediaset

Giorgia Meloni sarà la prima premier donna in Italia. Vincitrice indiscussa delle delle elezioni politiche 2022, la 45enne romana ha sempre fatto della famiglia un suo punto di forza anche in campagna elettorale. Diventata mamma di Ginevra nel 2016, ha un compagno da ormai diversi anni: si chiama Andrea Giambruno, è nato a Milano nel 1981 ed è un dipendente Mediaset. I due non riescono a vedersi quanto vorrebbero a causa dei continui impegni di lavoro, motivo per cui spesso si videochiamano con il cellulare. “È una madre stupenda” raccontava quando ha iniziato a lavorare a Tgcom24. Ora è conduttore televisivo.

Giornalista, Andrea Giambruno ha seguito come autore diversi programmi televisivi prima di approdare a Tgcom24 nel 2019. Nel 2020 poi il grande salto quando arriva la chiamata di Studio Aperto, dove inizia a leggere i notiziari. “Io sono il compagno di Giorgia Meloni e lei è la madre di mia figlia. Spiegherò alla piccola quanto è meritevole ciò che ha fatto nella sua vita” diceva tempo fa della compagna, quando la difese dalle offese a lei rivolte da parte del prof. Guzzini, docente dell’Università di Siena. Era il 2020 e Giambruno si esponeva così in diretta tv: “Commenti del genere sono misogini e vergognosi, ci difenderemo nelle opportune sedi”.

Giorgia Meloni e Andrea Giambruno si sono conosciuti durante il programma televisivo Matrix. Lui lavorava lì e quando la leader di Fratelli d’Italia andò come ospite fu l’occasione giusta per incontrarsi e conoscersi. Tifoso juventino, il 41enne non ha social, scegliendo di tenere privata la loro storia.

Appena può, così come Giorgia, Andrea passa il tempo con la piccola Ginevra. Quando non può starle fisicamente vicino, c’è la videochiamata. Dopo tanti anni vissuti a Milano e Monza per lavoro, oggi si è trasferito a Roma e questo gli permette di stare vicino alla famiglia.

“Voglio ringraziare la mia famiglia, Andrea, mia figlia, mia sorella, mia madre”. Un ringraziamento esplicito al suo compagno, Andrea Giambruno, dalla sede del partito. “Tutti quelli per i quali io ci sono stata meno di quanto loro ci fossero per me”.