Mercedes rubata a Giugliano, ritrovata a Lago Patria dopo 24 ore

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Intervento della Polizia Municipale a Giugliano, dove una segnalazione ha portato al ritrovamento di un’auto rubata in una zona isolata di Lago Patria. Gli agenti, giunti sul posto, hanno notato una Mercedes bianca parcheggiata in modo sospetto. Il veicolo era chiuso, ma presentava evidenti segni di effrazione. Dopo le verifiche, è emerso che l’auto era stata rubata il giorno precedente proprio a Giugliano.

A quel punto è stato contattato il proprietario, un uomo di 55 anni residente a Monte di Procida, che ha potuto riavere il proprio veicolo dopo aver formalizzato la denuncia. L’uomo ha ringraziato più volte gli agenti per il rapido intervento, sottolineando come il ritrovamento sia avvenuto in tempi brevi e con l’auto ancora in buone condizioni.

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Un’azione tempestiva che ha probabilmente evitato conseguenze peggiori: spesso, infatti, i veicoli rubati vengono smontati per rivendere i pezzi oppure utilizzati per richieste estorsive ai proprietari, una pratica nota come “cavallo di ritorno”.