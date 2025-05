Girava armato nella notte Scudetto, scarcerato il tiktoker Napolitano

PUBBLICITÀ

Stamattina il gip del Tribunale di Napoli ha convalidato l’arresto di Michele Napolitano e gli ha concesso gli arresti domiciliari alla luce della sua collaborazione con gli inquirenti. Il legale Isidoro Niola ha ottenuto la scarcerazione del tiktoker che sconterà la misura alternativa a Melito.

L’arresto del tiktoker Michele Napolitano

Mentre la città esplodeva di gioia per la vittoria del quarto scudetto degli azzurri, i carabinieri della compagnia Napoli Centro hanno svolto un servizio straordinario di controllo nel cuore del capoluogo, monitorando i punti caldi dei festeggiamenti fino all’alba.

A finire in manette è stato Napolitano, classe ’99, trovato in possesso di una revolver calibro 38 special con matricola abrasa e sei colpi in canna, sequestrata per gli accertamenti balistici. Il giovane, molto noto su TikTok con oltre 220mila follower, è ora indagato per detenzione illegale di arma da fuoco e resistenza a pubblico ufficiale.

