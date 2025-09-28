Milan-Napoli: è subito polemica sul rigore non assegnato agli azzurri

PUBBLICITÀ

Al trentasettesimo minuto del primo tempo si scalda la partita per un rigore non dato a favore degli azzurri. Cross in mezzo per Scott McTominay che stoppa il pallone e viene toccato in maniera veemente da Tomori. L’arbitro Chiffi ha deciso di non affidare il rigore al Napoli e la sala Var non ha richiamato quest’ultimo per un’ulteriore revisione. Tutto si conclude in un nulla di fatto avvolto da tante polemiche.

Fine primo tempo al San Siro: Napoli sotto 2-0

Avvio shock del Milan sul Napoli che nel secondo minuto della partita trova il vantaggio con Alexis Saelemaekers dopo un azione personale strepitosa di Pulisic. L’azione parte a centrocampo con un guizzo dell’americano che si ritrova a campo aperto dopo aver superato con uno stop a seguire Luca Marianucci, cross in mezzo e freddezza glaciale del belga che porta avanti i rossoneri. La squadra di Conte nei minuti successivi fa fatica a riprendersi facendo errori tecnici banali.

PUBBLICITÀ

Improvvisamente poi lampo di Politano che crossa e trova la testa di Gutierrez. Negata la gioia allo spagnolo da un grande intervento di Mike Maignan. Francese che troveremo protagonista subito dopo con un tiro da media distanza di Scott McTominay. Al trentesimo arriva il raddoppio Milan dopo una grande azione personale di Pavlovic, che appoggia a Fofana e lascia il compito di insaccare in rete a Christian Pulisic. Il Milan sembra essere galvanizzato, approfittando della troppa passività della difesa azzurra. Dunque fino ad ora, la scelta di mettere Marianucci, preferito a Beukema, di Antonio Conte, non premia.

Milan che però non da mai l’impressione di avere la partita in mano, stessa partita che per ora è stata decisa dagli unici due episodi in fase offensiva dei rossoneri. Antonio Conte pensa già alle sostituzioni, una tra queste, potrebbe sicuramente essere l’ingresso in campo di Sam Beukema.