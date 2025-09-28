A partire dal 2011/12, il Milan ha perso il 50% delle partite giocate contro il Napoli in Serie A: 14 (5V, 9N). Il Milan ha vinto soltanto due delle ultime 12 partite (3N, 7P) disputate al Meazza contro il Napoli in Serie A (l’ultima nel febbraio 2024, per 1-0, con gol di Theo Hernández), dopo che era rimasto imbattuto nelle precedenti 19 gare interne (10V, 9N) contro i partenopei nella competizione.

Il Napoli ha vinto tutte le prime quattro partite di questo campionato; soltanto tre volte nella loro storia i partenopei hanno strappato la posta piena in ciascuna delle prime cinque gare disputate in un singolo torneo di Serie A: nel 1987/88, nel 2017/18 e nel 2021/22; tuttavia, in nessuno di questi casi la squadra campana ha poi vinto lo scudetto.

Antonio Conte è rimasto imbattuto in sette delle nove sfide da allenatore contro Massimiliano Allegri in tutte le competizioni, vincendo ciascuna delle ultime tre; i due tecnici torneranno ad affrontarsi per la prima volta a distanza di 11 anni e 357 giorni dall’ultimo incrocio (3-2 per Antonio Conte in Serie A, il 6 ottobre 2013).

Il Milan è la squadra alla quale Matteo Politano ha rifilato più gol in Serie A: 6, compreso l’ultimo messo a segno nella competizione, a marzo, nel match di ritorno dello scorso campionato. Infatti proprio di queste sei reti, quattro sono arrivate proprio al Meazza: due con la maglia del Sassuolo e due con quella del Napoli.