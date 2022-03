Pianura piange Mimmo ‘O Capitan: “Un uomo di altri tempi”

Grave lutto colpisce il quartiere di Pianura. Mimmo Di Fusco, 80enne amato e stimato in tutta la comunità, è passato a miglior vita. La sua dipartita ha gettato nello sconforto amici e parenti che in queste ore lo ricordano con affetto sui social. In particolare sotto il post pubblicato su Facebook dalla pagina Pianura e Dintorni, che ne posta anche la foto. “‘È solo un arrivederci, fai buon viaggio fratello mio’ Con queste commovente parole suo fratello Renato ha dato l’annuncio, su Facebook, della scomparsa di Mimmo Di Fusco. Mimmo ‘O Capitan era molto noto ed amato nel quartiere, ci lascia all’età di 80 anni. A tutta la famiglia Di Fusco vanno le nostre più sentite condoglianze. CIAO MIMMO R.I.P”, si legge.

Tantissimi i commenti in poche ore, segno del legame indissolubile che legava il quartiere a ‘O Capitan, così come era affettuosamente soprannominato Mimmo Di Fusco.

“Come dispiace era una bravissima persona ci incontravamo sempre in chiesa la Domenica alla Santa messa, al cimitero a Pianura, sentite condoglianze alla famiglia” uno dei commenti. E ancora si legge: “Ti conserverò nel mio cuore per sempre, un uomo buono e gentile come te sono rari, da la su prega per tutti noi. Sono onorata di averti conosciuto Mimmo, una amica”. “Un uomo di altri tempi gentile educato dolcissimo quanto mi dispiace buon viaggio Signor Mimmo”, un altro degli oltre 400 commenti.