Miracolo di San Gennaro, ritorna la celebrazione senza restrizioni Covid

Per la prima volta dal 2019 non sono previste restrizioni Covid per le celebrazioni di San Gennaro nel Duomo di Napoli, che si terranno lunedì 19 settembre (giorno in cui i ricorre la festività del Santo patrono della città). Si torna quindi alla capienza piena dopo due anni in cui l’accesso nella chiesa cattedrale partenopea è stato limitato per ragioni sanitarie.

Il 19 settembre è inoltre atteso anche il prodigio della liquefazione del sangue di San Gennaro. Le celebrazioni, presiedute dall’arcivescovo metropolita di Napoli monsignor Domenico Battaglia, inizieranno domenica 18 settembre alle 17.30 con il rito vigilare della celebrazione dei Primi Vespri.

Il lunedì, giorno della festività, il Duomo aprirà alle ore 7.30 e resterà aperto per l’intera giornata. Alle 9.15 Battaglia si recherà Cappella del Tesoro. Insieme a lui l’abate, monsignor Vincenzo de Gregorio, e il sindaco di Napoli Gaetano Manfredi. L’arcivescovo provvederà quindi a portare le ampolle sull’altare maggiore della Cattedrale dove presiederà la concelebrazione eucaristica nel corso della quale, se si verificherà il miracolo della liquefazione del sangue, darà l’annuncio ai presenti e, percorrendo la navata centrale, si porterà all’esterno della Cattedrale, per esporre ai fedeli e alla città le ampolle con il sangue. In giornata, le altre celebrazioni eucaristiche sono attese alle ore 12.30 e 18.30.