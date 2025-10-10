Morti 2 detenuti a Milano, c’è l’ipotesi della droga tagliata male

PUBBLICITÀ

Due detenuti del carcere di San Vittore sono morti e altri due sono stati ricoverati in ospedale. Un 36enne peruviano è morto giovedì sera alle 20 al Policlinico mentre un 48enne marocchino è deceduto alle 8 di venerdì mattina. Secondo il Corriere della Sera i 4 detenuti erano in reparti diversi e non c’è alcun segnale che farebbe pensare ad un disegno comune. Inoltre non sono avvenuti di episodi di violenza.

I primi accertamenti clinici lasciano supporre che sia stato l’effetto del consumo di droga tagliate male. Al momento si esclude l’intossicazione, legata a cibo, acqua o aria all’interno dell’Istituto. I detenuti italiani sono tornati in cella dopo il ricovero.

Allerta al carcere di San Vittore dopo la morte dei detenuti

“Con riferimento ai due decessi – sottolinea venerdì una nota del Provveditorato regionale del Dap Lombardia -, dalle prime informazioni le morti sarebbero riconducibili all’assunzione di presunta sostanza stupefacente di tipo oppiaceo”.

Controlli della polizia nel carcere di a Milano, in seguito alla morte di due detenuti, entrambi deceduti nelle scorse ore per arresto cardiaco. Altri avrebbero accusato malori. Gli agenti, che al momento hanno bloccato l’ingresso degli operatori, starebbero verificando se all’interno dell’istituto siano entrate sostanze che potrebbero aver provocato i decessi.