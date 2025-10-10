PUBBLICITÀ
HomeCronacaMorti 2 detenuti a Milano, c'è l'ipotesi della droga tagliata male
CronacaCronaca nazionale

Morti 2 detenuti a Milano, c’è l’ipotesi della droga tagliata male

Redazione Internapoli
Di Redazione Internapoli
Morti 2 detenuti a Milano, c'è l'ipotesi della droga tagliata male
Morti 2 detenuti a Milano, c'è l'ipotesi della droga tagliata male
PUBBLICITÀ

Due detenuti del carcere di San Vittore sono morti e altri due sono stati ricoverati in ospedale. Un 36enne peruviano è morto giovedì sera alle 20 al Policlinico mentre un 48enne marocchino è deceduto alle 8 di venerdì mattina. Secondo il Corriere della Sera i 4 detenuti erano in reparti diversi e non c’è alcun segnale che farebbe pensare ad un disegno comune. Inoltre non sono avvenuti di episodi di violenza.

I primi accertamenti clinici lasciano supporre che sia stato l’effetto del consumo di droga tagliate male. Al momento si esclude l’intossicazione, legata a cibo, acqua o aria all’interno dell’Istituto. I detenuti italiani sono tornati in cella dopo il ricovero.

PUBBLICITÀ
Allerta al carcere di San Vittore dopo la morte dei detenuti

“Con riferimento ai due decessi – sottolinea venerdì una nota del Provveditorato regionale del Dap Lombardia -, dalle prime informazioni le morti sarebbero riconducibili all’assunzione di presunta sostanza stupefacente di tipo oppiaceo”.

Controlli della polizia nel carcere di a Milano, in seguito alla morte di due detenuti, entrambi deceduti nelle scorse ore per arresto cardiaco. Altri avrebbero accusato malori. Gli agenti, che al momento hanno bloccato l’ingresso degli operatori, starebbero verificando se all’interno dell’istituto siano entrate sostanze che potrebbero aver provocato i decessi.

PUBBLICITÀ
Redazione Internapoli
Redazione Internapolihttps://internapoli.it

ARTICOLI CORRELATI

internapoli.it

Internapoli.it è un giornale indipendente di cronaca, politica, attualità di Napoli e provincia. Fondato da Aniello Di Nardo nell'anno 2000, oggi è uno dei primi siti di informazione della Campania. Questo giornale non riceve alcun contributo economico né da enti pubblici né da privati e si sostiene solo attraverso le inserzioni pubblicitarie. Direttore Sergio Pacilio

Sede Legale Via San Francesco a Patria, 47 - Giugliano in Campania 80014 Registrazione al Tribunale di Napoli Nr.98 del 26/10/2004 Codice Fiscale, Partita I.V.A. e Iscrizione al Registro delle Imprese di Napoli n. 08784801212

© Copyright - Internapoli srl Tutti i Diritti Riservati