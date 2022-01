Tragica scoperta a Caivano, cadavere ritrovato in un terreno

Il cadavere di 60enne è stato ritrovato nel suo terreno nei pressi della ex strada statale Sannitica. Come riporta il Mattino la macabra scoperta sarebbero stati gli stessi familiari. Giunti sul posto hanno scoperto del decesso del loro congiunto, avvenuto probabilmente per impiccagione.

Sul posto sono arrivati una pattuglia della Compagnia dei carabinieri di Casoria, coordinata dal maggiore Diego Miggiano, e i militari della locale tenenza agli ordini del tenente Antonio La Motta. Aperta un’indagine per risalire alle cause della morte, anche se sembra molto probabile l’ipotesi del suicidio.