Mozzarella per pizza a rischio chimico, lotto ritirato dal mercato

Un lotto di mozzarella per pizza in busta è stato ritirato dal commercio per via precauzionale a causa della possibile presenza di latte inquinato. A renderlo noto è il Ministero della Salute con un avviso pubblicato nell’apposita sezione del portale riguardante la sicurezza alimentare e i richiami.

Il richiamo è relativo alla mozzarella prodotta e venduta da Latteria Soligo sac nello stabilimento a Soligo, in via 1 settembre (Treviso). Il motivo del richiamo è il seguente: “Su una parte del latte utilizzato per la produzione delle referenze indicate è stata riscontrata presenza di inquinanti, il latte non risulta quindi normativamente idoneo all’utilizzo”. Il lotto interessato è il 25080600, con data di scadenza il 31 agosto.

Gli avvisi di richiamo sono quattro, per i seguenti prodotti: Mozzarella per pizza Cubettata (in buste da 2 kg), Mozzarella per pizza Julienne (confezione da 1500 grammi), Mozzarella per pizza Filone Cube (1 kg) e Mozzarella per pizza Filone (1kg).

