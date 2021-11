Non paga il grattino per il parcheggio a Napoli e minaccia il vigile, 22enne di Mugnano denunciato

Ieri pomeriggio gli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale, durante il servizio di controllo del territorio, su disposizione della Centrale Operativa sono intervenuti in via Nazario Sauro per la segnalazione di una lite in strada. Un vigile ha ricevuto un’aggressione verbale parte di un ragazzo 22enne di Mugnano, che aveva lasciato l’auto in sosta senza però pagare il grattino. A quel punto, dopo la contestazione dell’operatore, è scattato il diverbio con tanto di minacce da parte del ragazzo.

Appena i poliziotti sono arrivati sul posto, si è avvicinato a loro un ausiliare del traffico. Il vigile ha raccontato l’aggressione verbale e le minacce da parte del proprietario di un’auto. Quest’ultimo aveva parcheggiato sulla strisce blu la propria vettura, ma sprovvista del tagliando di pagamento.

Gli operatori hanno denunciato l’aggressore, un 22enne di Mugnano di Napoli, per minaccia ad incaricato di pubblico servizio.