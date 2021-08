Stamattina Franco Sarnataro è morto in seguito ad un malore. L’uomo era molto conosciuto a Mugnano sia per la sua attività medica che per il suo impegno politico. Sarnataro in passato ha ricoperto il ruolo di assessore alle Politiche Sociali nella giunta dell’ex sindaco Giovanni Porcelli. Già stamane la notizia ha fatto il giro negli ambienti politici mugnanese. I funerali di Sarnataro si terranno domani alle ore 10 alla chiesa del nunzio Sulprizio in via Francesco Crispi.

LE DEDICHE PER FRANCO SARNATARO

“Collega e Amico mio di tanti viaggi, di tante battaglie politiche vissute fianco a fianco. La sua oratoria forbita…ci ha lasciato prematuramente ed inaspettatamente. Riposa in pace , Franco , amico mio”, così è stato ricordato da Mario Mauriello, storico politico dei Verdi.