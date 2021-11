Mini focolaio nella scuola di Mugnano, resterà chiusa fino al primo dicembre

Momenti di apprensione quelli che vivono studenti, genitori e insegnanti della suola Montessori a Mugnano. Nei giorni precedenti si sono registrati circa una decina di positivi tra i bambini che frequentano l’istituto. Ancora in corso, ovviamente, i tamponi tra il personale scolastico per verificare che non ci siano altre positività.

Per scongiurare qualsiasi rischio di contagio, l’istituto ha disposto dalla giornata di ieri il LEAD (legami educativi a distanza) per tutte le sezione della scuola dell’infanzia. Una misura preventiva che vigerà fino al primo dicembre.

Gli ambienti scolastici verranno sottoposti a sanificazione straordinaria nei modi e nei tempi previsti dal vigente protocollo. La data del rientro scolastico è prevista, come predetto, per il primo dicembre. In un comunicato divulgato dallo stesso istituto, inoltre, si invitano i genitori ad affidarsi solo a comunicazioni ufficiali e a non diffondere notizie false.