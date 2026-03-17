Musica napoletana in lutto, è morto Tonino Apicella: era il papà di Mariano

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È scomparso Tonino Apicella, cantante napoletano considerato tra le ultime autentiche voci della tradizione partenopea. Nel corso della sua carriera aveva calcato i principali palcoscenici e teatri della città, contribuendo a diffondere la musica napoletana anche oltre i confini locali.

A dare notizia della sua morte è stato Mario Guida, che attraverso i social ha parlato di “un’altra grave perdita per la musica napoletana”. Nato a Napoli negli anni Quaranta, Apicella si era avvicinato giovanissimo alla musica, distinguendosi nel tempo per una voce calda e inconfondibile, oltre che per una notevole abilità con la chitarra.

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Padre di Mariano Apicella, ne aveva seguito da vicino il percorso artistico, diventandone un punto di riferimento. Il figlio è noto anche per aver interpretato i brani scritti da Silvio Berlusconi.