Tragedia in spiaggia ad Ischia, 58enne muore dopo il malore

PUBBLICITÀ

Ieri un 58enne è stato colto da un improvviso malore sulla spiaggia di San Francesco a Forio. Inutili sarebbero stati i tentativi di rianimazione, purtroppo, è terminata in tragedia la vacanza sull’isola del turista giunto nel weekend ad Ischia. Come riporta Teleischia sul posto sono giunti i sanitari del 118.

Dramma sul lido a Torre Annunziata, ex vigile muore dopo il mare

Venerdì mattina Guido Vitiello morto su un noto lido probabilmente a causa di un malore. L’ex vigile urbano in pensione sarebbe stato vittima da infarto sulla spiaggia a Torre Annunziata. Il 68enne aveva raggiunto lo stabilimento balneare insieme al nipote per trascorrere alcune ore di relax: è stato rianimato più volte, purtroppo, non c’è stato nulla da fare. Prima è stato soccorso dal personale della struttura e poi dagli operatori del 118, intervenuti tempestivamente sul posto.

PUBBLICITÀ

Turista americano muore all’ospedale del Mare, era in gita in Costiera

Michael Shelton è spirato all’Ospedale del Mare di Napoli. Era ricoverato in coma farmacologicamente indotto e collegato ad un ventilatore dopo l’incidente avvenuto lo scorso 23 maggio a Positano. Il 33enne è precipitato da un’altezza di circa 20 metri nei pressi della Grotta del Grado. Il turista venne soccorso da una squadra d’emergenza che lo trasportò in elicottero nel nosocomio napoletano a causa delle condizioni gravissime. Michael si trovava in Italia per partecipare al matrimonio di un amico.