Naomi De Crescenzo, l’influencer spiega la sua ricchezza: “Guadagno migliaia di euro vendendo i miei video intimi”

“Non l’ho mai detto di preciso, ma guadagno molto. Più di un politico”. A “Zona Bianca” parla Naomi De Crescenzo, seconda italiana più seguita su OnlyFans, piattaforma a pagamento dove l’influencer, che conta anche più di 600mila follower su Instagram, posta contenuti sensuali ed erotici.

“A differenza dei porno attori, vengo vista come una persona reale e concreta. Chi mi segue ha l’esigenza di avere un contatto diretto con me”, spiega la ragazza, sottolineando che c’è pure chi la contatta semplicemente parlare e sfogarsi. “La mia parola d’ordine è consapevolezza”, continua De Crescenzo. “Una ragazza, quando decide d’intraprendere questo tipo di percorso, deve essere consapevole di ciò che fa e degli eventuali rischi”.

Naomi De Crescenzo è nata a Guarapari (Brasile) nel 1995 ed è una modella che da anni lavora e vive a Milano. Ex protagonista di Ex On The Beach, oggi influencer e streamer, Naomi è la seconda più seguita d’Italia sulla piattaforma OnlyFans. Il suo profilo Instagram invece ha un seguito di 600 mila followers.

Intervistata da Gabriele Parpiglia su Giornalettismo, dice di sé: “Sono passata da prendere 2mila al mese a cifre incredibili. Quanto ho guadagnato? Non mi piace dire le cifre, non è carino. Quanto sono arrivata a guadagnare? 40mila dollari, magari in due mesi. Non sono mai andata sotto i 10mila al mese. Un cantante internazionale famosissimo mi ha chiesto di lavorare per lui su OnlyFans. Lui è il sesto più famoso al mondo, voleva contenuti di nudo esplicito. Con lui avrei potuto guadagnare più di 100mila euro al mese ma non ho accettato”.