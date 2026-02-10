PUBBLICITÀ
Napoletani derubati a Roma, auto sfasciata e depredata dai malviventi

Nicola Avolio
Ultima modifica:
Sui social sta diventando virale un video diffuso da alcuni giovani napoletani. Il gruppo, come spiegato in un post social, si era recato a Roma per un fine settimana all’insegna del relax, ma purtroppo sono finiti protagonisti di una disavventura.

Dopo una passeggiata, in particolare, sarebbero andati a recuperare l’auto in zona Trinità dei Monti ritrovandola sfasciata e svuotata dei loro effetti personali.

“Siamo ragazzi di Napoli. Eravamo a Roma per un weekend, siamo tornati a prendere l’auto parcheggiata su Trinità dei Monti, sotto gli occhi di tutti, e l’abbiamo trovata praticamente vuota. Vetri posteriori rotti, valigie, accessori di valore e computer di bordo rubati. Volevamo denunciare quest’accaduto e ringraziare Roma capitale per la sicurezza”, hanno raccontato.

