Paura in zona stadio a Giugliano, tentano la rapina alla coppia in auto

Paura nella serata di ieri a Giugliano, nei pressi dello stadio, dove una coppia è stata vittima di un tentativo di rapina mentre rientrava a casa in auto.
Secondo il racconto, tre giovani a bordo di un motorino si sarebbero affiancati al veicolo, spaccando il vetro per tentare di aprire le portiere.
Durante l’azione, uno dei rapinatori avrebbe mostrato una pistola, aumentando il pericolo. Grazie alle sicure inserite e al motore acceso, la coppia è riuscita a fuggire, evitando il peggio.
Subito allertati i carabinieri.