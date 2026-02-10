PUBBLICITÀ
HomeCronacaPaura in zona stadio a Giugliano, tentano la rapina alla coppia in...
CronacaCronaca locale

Paura in zona stadio a Giugliano, tentano la rapina alla coppia in auto

Nicola Avolio
Di Nicola Avolio
Ultima modifica:
Paura in zona stadio a Giugliano, tentano la rapina alla coppia in auto
Paura in zona stadio a Giugliano, tentano la rapina alla coppia in auto
PUBBLICITÀ

Paura nella serata di ieri a Giugliano, nei pressi dello stadio, dove una coppia è stata vittima di un tentativo di rapina mentre rientrava a casa in auto.

Secondo il racconto, tre giovani a bordo di un motorino si sarebbero affiancati al veicolo, spaccando il vetro per tentare di aprire le portiere.

PUBBLICITÀ

Durante l’azione, uno dei rapinatori avrebbe mostrato una pistola, aumentando il pericolo. Grazie alle sicure inserite e al motore acceso, la coppia è riuscita a fuggire, evitando il peggio.

Subito allertati i carabinieri.

PUBBLICITÀ
Nicola Avolio
Nicola Avolio
Giornalista pubblicista, mi sono avvicinato per la prima volta alla professione iniziando a collaborare con la testata "La Bussola TV", dal 2019 al 2021. Iscritto all'albo dei pubblicisti da giugno 2022, ho in seguito iniziato la mia collaborazione presso la testata "InterNapoli.it", e per la quale scrivo tuttora. Scrivo anche per il quotidiano locale "AbbiAbbè" e mi occupo prevalentemente di cronaca, cronaca locale e sport.

ARTICOLI CORRELATI

PUBBLICITÀ
internapoli.it

Internapoli.it è un giornale indipendente di cronaca, politica, attualità di Napoli e provincia. Fondato da Aniello Di Nardo nell'anno 2000, oggi è uno dei primi siti di informazione della Campania. Questo giornale non riceve alcun contributo economico né da enti pubblici né da privati e si sostiene solo attraverso le inserzioni pubblicitarie. Direttore Sergio Pacilio

Sede Legale Via San Francesco a Patria, 47 - Giugliano in Campania 80014 Registrazione al Tribunale di Napoli Nr.98 del 26/10/2004 Codice Fiscale, Partita I.V.A. e Iscrizione al Registro delle Imprese di Napoli n. 08784801212

© Copyright - Internapoli srl Tutti i Diritti Riservati