Napoli 2-0 Milan: gli azzurri strappano il pass per la finale

Inizia con il risultato di 1-0 il secondo tempo di Napoli-Milan dopo il tap in vincente di David Neres al 39 minuto. Partita che inizia con il Milan in possesso palla e che vuole fare la partita. Gli uomini di Conte però hanno idee decisamente diverse e difatti verso il 70 minuto trova il gol del raddoppio con una giocata individuale strepitosa di Rasmus Hojlund. Diverse polemiche sono sorte dopo una sbracciata di Mike Maignan nei confronti di Matteo Politano che sembrava abbastanza volontaria. Si è fatta sentire la stanchezza nelle gambe di Eljif Elmas che stranamente fa molti errori tecnici non da lui, forse il peggiore degli azzurri. Altra scelta, invece, da parte di Conte è stata la titolarità di Juan Jesus che ha ripagato totalmente la fiducia del tecnico salentino con una prestazione degna di nota.

Il Napoli strappa il pass per la finale.

Pagelle di Napoli Milan: promossi e bocciati del match

Milinkovic-Savic 6,5:non molto impegnato, ma attento nelle giuste circostanze. Ottima la parata nel primo tempo su Loftus Cheek

Juan Jesus 7: partita monumentale del brasiliano che ha ripagato tutta la fiducia di Conte, attento in tutte le occasioni e affronta la partita con la giusta cattiveria agonistica

Rrahmani 7: colosso della difesa azzurra che rischia di segnare un gol bellissimo nel secondo tempo.

Politano 7: solita partita di doppia fase perfetta da parte di Matteo Politano che aiuta il capitano in difesa e manda spesso Neres in profondità

Di lorenzo 6.5: bene il capitano, che ritorna ad essere deciso e attento come una volta

Spinazzola 7: Da lui partono i due gol del Napoli, partita di sacrificio per il terzino azzurro

McTominay 6,5: troppi errori sotto porta per lo scozzese che comunque gioca una partita di alto livello

Elmas 6: troppi errori tecnici per il macedone, non da lui. Forse risente la stanchezza di Udine

Lobotka 7: si sente il ritorno in cabina di regia per Stanislav Lobotka che detta i tempi dello spettacolo azzurro facendo una grande partita anche in fase difensiva

Neres 7,5: autore del gol dell’ 1-0, il brasiliano ha fornito una prestazione di grande livello, cancellando totalmente quella inesistente di Udine

Hojlund 8: partita autorevole del danese che combatte come un guerriero in attacco. Grande spunto personale sul secondo gol fulminando poi Maignan sul secondo palo.