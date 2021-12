Buono spesa del Comune di Napoli, pubblicato l’elenco degli ammessi

Il Comune di Napoli ha pubblico l’elenco delle domande ammesse e non ammesse al beneficio del buono spesa 2021. A seguito dei controlli e al minor numero di domande ricevute è stato aumentato il valore dei buoni spesa secondo il seguente schema:

– Nucleo familiare con 1 persona: PIN1: € 100,00 e PIN2: € 50,00

– con 2 persone: PIN1:€ 100,00 e PIN2: € 50,00

– con 3 persone: PIN1: € 100,00 e PIN2: € 100,00

– Nucleo familiare con 4 persone: PIN1: € 100,00 e PIN2: € 100,00 e

PIN3: €50,00

– Nucleo familiare con 5 persone: PIN1: € 100,00 e PIN2: € 100,00 e

PIN3: € 50,00

– Infine i nuclei familiare da 6 persone in poi: PIN1: € 100,00 e PIN2: € 100,00

e PIN3: € 100,00

I buoni spesa devono essere utilizzati entro il 28 febbraio 2022. L’invio dei PIN è in corso e richiederà almeno due giorni a partire da oggi, 23 dicembre 2021.

Tipologia del beneficio

I cittadini in possesso dei requisiti previsti dalla delibera di Giunta Comunale n. 493 del 18/11/2021 di seguito precisati, potranno presentare domanda per avere accesso al sostegno alimentare per l’acquisto di beni di prima necessità da utilizzare presso i negozi convenzionati con il Comune di Napoli.

Dunque l’ammontare del contributo varierà in base alla composizione del nucleo familiare (rilevato esclusivamente dall’anagrafe comunale) da un minimo di € 100,00 a un massimo di € 200,00 per ogni nucleo familiare. Il contributo potrà essere utilizzato esclusivamente negli esercizi commerciali convenzionati con il Comune di Napoli, il cui elenco verrà pubblicato sul sito internet dell’Ente, diviso per Municipalità. L’importo complessivo riconosciuto dovrà essere utilizzato solo ed esclusivamente per l’acquisto di generi alimentari e/o prodotti di prima necessità, compresi quelli in promozione, e precisamente:

Prodotti non elaborati di base, prediligendo prodotti campani

Salute e cura della persona ad esclusione di quelli di bellezza

Pulizia e cura della casa

Prodotti per la cura di bambini e neonati

non è assolutamente spendibile per (a titolo di esempio): alcolici (vino, birra e super alcolici vari)

arredi e corredi per la casa (es. stoviglie etc.)

L’erogazione del contributo economico avverrà nei limiti dei fondi complessivamente disponibili e composti dalle somme attualmente messe a disposizione dal Comune di Napoli (€ 3.500.000,00).

Destinatari del contributo del buono spesa

Possono avere accesso al beneficio i cittadini residenti nel territorio del Comune di Napoli, anche titolari di residenza di prossimità, richiedenti asilo o cittadini stranieri con status equiparabile che, alla data di pubblicazione della presente delibera, non abbiano reddito o l’abbiano perso per effetto dei provvedimenti restrittivi dettati per il contenimento dell’emergenza sanitaria e che non abbiano accesso ad ammortizzatori sociali.