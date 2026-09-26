Napoli, costringono 21enne a prelevare: la vittima li riconosce e li fa arrestare

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A Napoli i carabinieri del nucleo operativo della compagnia Napoli Centro hanno sottoposto a fermo di indiziato di delitto per rapina aggravata due ragazzi di 19 e 20 anni. Sono entrambi tunisini e già noti alle forze dell’ordine.

I fatti risalgono alle 5 del mattino del 24 settembre e sono avvenuti a piazza del Gesù.

Dall’attività investigativa dei carabinieri é emerso che i due fermati insieme ad un’altra persona avrebbero costretto – sotto la minaccia di un coltello – un 21enne a prelevare la somma di 300 euro da un ATM per poi farseli consegnati e dileguarsi.

La vittima, il giorno dopo e sempre nella stessa piazza, ha notato e riconosciuto i 2 rapinatori e ha chiamato il 112. L’evento non era stato ancora denunciato.

I militari sono intervenuti e hanno bloccato i 2 ragazzi. All’esito di un’accurata analisi delle immagini estrapolate dai sistemi di video sorveglianza presenti nella zona i carabinieri hanno sottoposto a fermo i rapinatori che sono stati trasferiti in carcere a disposizione dell’Autorità giudiziaria partenopea.

Sono in corso indagini per identificare il terzo rapinatore.