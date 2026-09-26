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Aveva appena parcheggiato l’auto nel centro di Napoli, quando un uomo gli si sarebbe avvicinato e avrebbe preteso dei soldi; lui si sarebbe rifiutato e lo sconosciuto avrebbe cominciato ad inveire contro di lui e a colpire il veicolo con calci e usando un oggetto metallico. È quello che, ieri mattina, un cittadino napoletano ha raccontato a una pattuglia della Polizia di Stato; il parcheggiatore abusivo è stato rintracciato e bloccato poco dopo; tratto in arresto, dovrà rispondere di tentata estorsione ed è stato denunciato: in tasca aveva un paio di forbici.

Non paga il parcheggiatore abusivo, lui gli prende a calci l’auto: arrestato in centro a Napoli

L’intervento risale alla mattinata di ieri, 25 settembre. A finire in manette un 27enne del posto, con precedenti di polizia, che aveva preso di mira un automobilista che aveva parcheggiato lungo via Santa Maria di Costantinopoli. Solita richiesta, seguendo il copione classico: per lasciare la vettura in quel punto c’era da pagare a lui.

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Questa volta, però, la vittima si è rifiutata. Ed è scattata la ritorsione, anche questa secondo le dinamiche classiche: danni all’automobile. Il cittadino ha immediatamente chiamato il 113 e la nota è stata inviata alla pattuglia del commissariato Decumani, che era nei paraggi nell’ambito dei servizi di controllo del territorio di routine.

I poliziotti hanno raccolto la testimonianza della vittima e, grazie alle descrizioni fornite, hanno rintracciato il sospetto: si era spostato poco distante, in vico Sant’Aniello a Caponapoli. È stato perquisito ed è stato trovato in possesso del paio di forbici, motivo per cui, oltre ad essere arrestato per estorsione, è stato anche denunciato a piede libero per porto di armi od oggetti atti ad offendere.