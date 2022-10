Napoli. La ‘missione’ su TikTok di mamma Paola e Marta, adesivi per incivili: “Hai occupato un posto per disabili”

Mamma Paola e la dolce Marta, famose per condividere con genuinità e spensieratezza la loro quotidianità sui social, hanno iniziato un percorso di sensibilizzazione sul tema della disabilità denominata “la missione”. “Mamma Paola, Papà Fabio, figli Marta e Marco, ci divertiamo ed il nostro bicchiere è sempre mezzo pieno” così la famiglia si presenta sui profili dei vari social.

La storia social di mamma Paola e Marte

Tutto è cominciò quando Mamma Paola inizia a condividere i momenti di quotidianità con sua figlia Marta. Che sia per donare sorrisi e speranza o per aiutare i genitori di bimbi speciali mamma Paola ha sempre portato con tanta ironia gli attimi della dolcissima Marta. La famiglia nota sui social con il nome di “imartuccia09” conta 816mila follower su TikTok e 121mila su Instagram. Nonostante spesso compaiano anche Papà Fabio ed il piccolo Marco, la maggior parte dei video ha come protagoniste Mamma Paola e la sua adorata Marta.

Marta è una ragazzina intelligente, simpatica e molto dolce e, nonostante sia costretta a sedere su di una sedie a rotelle, sua mamma Paola non si è mai arresa nel farle viverle ogni attimo con gioia. Bastano pochi minuti sul profilo de “imartuccia09” per essere travolti da un forte ottimismo e dalla sensazione di una grande forza vitale. Mamma Paola non si è mai arresa ha sempre cercato con forza e simpatia di permettere a Marta una vita normalissima e piena di avventure. Ci insegna infatti come a volte superare gli ostacoli è l’unica cosa che conta e che di arrenderci dovremmo dimenticarlo, proprio come fanno Marta e la sua adorata mamma Paola.

“La missione” di mamma e figlia

Ultimamente mamma e figlia hanno infatti iniziato una “missione” di sensibilizzazione nei confronti degli incivili della strada. Mamma Paola ha acceso i riflettori su un argomento molto importante per lei e sua figlia Marta. Spesso infatti quando le due escono non riescono a percorrere il tragitto serenamente. Spesso, come mostra nei video su Tik Tok e Instagram è costretta a percorrere un tratto al di fuori del marciapiede, e quindi nel traffico o di fianco alle macchine in movimento.

Questo perchè molte volte, come racconta mamma Paola, non si pensa abbastanza alle esigenze di chi si sposta in carrozzina. Alla fine di alcuni marciapiedi infatti sono presenti spesso delle “discese” o “scivoli” pensati e posizionati proprio per far si che le carrozzine possano salire e scendere in sicurezza dal marciapiede. Nei video mamma Paola e Marta mostrano come la maggior parte delle volte non riescono ad utilizzare lo scivolo, visto che in parte o totalmente risulta occupato da macchine o motorini.

Lasciare gli spazi necessari per il passaggio è, non solo un gesto di educazione ed empatia, ma nell’effettivo un dovere. Quest’ultimo però viene raramente rispettato motivo per cui mamma Paola e Marta hanno dato il via alla loro “missione”. Sempre contraddistinta dalla sua grande ironia infatti mamma Paola ha ideato un piano per “educare”. Ha infatti stampato degli adesivi con su scritto: “sei una… hai occupato lo scivolo per disabili“.

Questi adesivi non rilasciano colla e quindi non rovinano i vetri come la stessa mamma Paola specifica. Mamma Paola e Marta attaccano quest’ultimi sui finestrini delle macchine qualora queste stiano bloccando lo scivolo per disabili. La missione di Mamma Paola e Marta è un progetto ambizioso ma è necessario sensibilizzare verso le condizioni dell’altro.