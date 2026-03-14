Napoli-Lecce: terza vittoria consecutiva degli azzurri grazie ad un gran secondo tempo

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Napoli-Lecce è giunta al termine. Gli azzurri ribaltano la sfida nella ripresa grazie alle reti di Hojlund e Politano.

La sintesi della sfida

Il primo tempo tra Napoli e Lecce ha visto un grande predominio dei salentini. Il Lecce infatti parte bene, pressando alto e trovando la rete dagli sviluppi di un corner dopo appena 3 minuti di gioco con Siebert. Da lì in poi poco Napoli e le occasioni più pericoloso le ha ancora il Lecce che sfiora in più circostanze la rete del clamoroso raddoppio.

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Nella ripresa Antonio Conte rivoluziona la squadra. Ad entrare sono McTominay e De Bruyne che prendono il posto di Elmas e Anguissa entrambi sottotono. Il Napoli reagisce subito con Hojlund che pareggia la sfida su assist di Politano.

Kevin De Bruyne al 64esimo serve Santos in area di rigore. Il brasiliano conclude in porta trovando un’ottima risposta di Falcone.

Con tanta sofferenza gli azzurri riescono ad ottenere la terza vittoria consecutiva in campionato portandosi a quota 59 in classifica.

Le pagelle di Napoli-Lecce

Meret 5,5: Comunica poco con i compagni di squadra. Sulla rete dei salentini poteva farci poco, tuttavia nella ripresa rischia il pasticcio assieme a Buongiorno. Ancora male con la palla tra i piedi.

Beukema 5: molto in difficoltà nella sfida in velocità con Banda che lo salta in più occasioni creando panico alle retroguardie azzurre. Poco convincente.

Buongiorno 5,5: tanta incertezza che contraddistingue tutta la retroguardia azzurra. Non si capisce con Meret nella ripresa rischiando un’autorete di testa. Rimandato.

Olivera 6: Forse il più solido dei 3 centrali. In un ruolo in cui è adattato mostra grande affidabilità.

Spinazzola 6: non è il solito motorino che conosciamo. Molto prevedibile nella prima frazione di gioco e poco attento nella ripresa in fase difensiva. Fa comunque il suo nella ripresa.

Gilmour 6,5: fatica un po’ nel primo tempo. Nella seconda frazione di gioco però trova più fluidità dando supporto alla manovra offensiva e risultando decisivo.

Anguissa 5: Era la sua prima titolarità dopo oltre 4 mesi. Non ancora in ritmo partita e molto impreciso. Rimandato.

Elmas 5,5: Sant’Elmas come lo ribattezzò Conte la scorsa settimana, cambia ancora posizione avanzando al posto di Vergara infortunato. Non la sua miglior gara stagionale.

Politano 7,5: Matteo è il man of the match. Prima l’assist per Hojlund e poi la prima gioia personale in campionato. Strepitoso.

Santos 6,5: Nel primo tempo in difficoltà, ma nella ripresa trova una grande intesa con KDB che per poco lo manda in rete. Energico.

Hojlund 7: Il solito stacanovista. Il danese lotta nella prima frazione di gioco e nella ripresa fa quello che meglio gli riesce: segnare.

De Bruyne 6,5: Impatto clamoroso sulla partita da parte del belga. Entra e detta legge risultando decisivo. Grande intesa con Alisson Santos.

McTominay 6: Una grande notizia il suo ritorno in campo. Non la miglior versione dello scozzese che comunque si mostra solido ed efficace.