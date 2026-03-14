Napoli-Lecce: tra novità e assenze si rivede un big dal 1′ dopo oltre 4 mesi

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Napoli-Lecce sta per iniziare. Tra poco meno di un’ora i ragazzi di mister Conte affronteranno i salentini allo Stadio Maradona. Il tecnico azzurro ha sciolto ogni dubbio annunciando gli 11 titolari della sfida.

Zambo Anguissa torna titolare con la maglia del Napoli. Non succedeva da novembre 2025, nel match tra Bologna e Napoli allo Stadio Dall’Ara.

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Napoli-Lecce: le formazioni ufficiali

NAPOLI (3-4-2-1); Meret, Beukema, Buongiorno, Olivera, Politano, Anguissa, Gilmour, Spinazzola, Elmas, Santos, Hojlund. All.Conte

LECCE (4-2-3-1); Falcone, Danilo Veiga, Siebert, Tiago Gabriel, Gallo, Coulibaly, Ramadani, Pierotti, Ngom, Banda, Stulic. All.Di Francesco

Il momento della due squadre

Napoli-Lecce è il match valido per la 29esima giornata di Serie A. La squadra partenopea è reduce da 2 vittorie consecutive contro rispettivamente Verona e Torino. Il Napoli ha raggiunto quota 56 punti in campionato staccandosi dalle inseguitrici e blindando momentaneamente il terzo posto in classifica. I recuperi fondamentali dei vari Anguissa e De Bruyne permetteranno a Conte di poter disporre di più soluzioni da qui alla fine della stagione in vista di un rush finale tutto da vivere.

Gli uomini di Eusebio Di Francesco sono reduci dalla pesantissima vittoria nello scontro diretto contro la Cremonese. Il Lecce grazie a quei 3 punti ha staccato la formazione lombarda in classifica ed ha inoltre recuperato due punti alla Fiorentina, portandosi a quota 27. Più in generale nelle ultime 5 gare disputate in campionato, i salentini ne hanno vinte ben 3 perdendo soltanto contro Inter e Como.

Napoli-Lecce: i precedenti al Maradona

Napoli-Lecce nel corso degli anni si è giocata appena 14 volte a Fuorigrotta. I precedenti sorridono agli azzurri che vantano ben 8 vittorie a discapito delle appena 2 conquistate dalla formazione ospite. A completare il quadro ci sono 4 pareggi, ultimo dei quali nella stagione 2023-2024 con risultato finale di 0 a 0.

Nella scorsa annata, il Napoli trionfò sul Lecce di misura grazie ad una rete di Giovanni Di Lorenzo al 73esimo minuto di gioco. L’ultima vittoria salentina in terra napoletana non è poi così datata. Il Lecce infatti il 9 febbraio 2020, si impose al Maradona con risultato finale di 2-3. A timbrare il cartellino furono Milik e Callejon per gli azzurri; Lapadula, autore di una doppietta e Mancosu per i salentini.

Non ci resta che attendere l’inizio di questo bellissimo match.