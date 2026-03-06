Napoli 1-0 Torino: Alisson Santos porta avanti gli azzurri

PUBBLICITÀ

Pronti via inizia Napoli-Torino ed è già vantaggio per gli azzurri. Al 7’minuto Alisson Santos dopo un’azione personale rientra sul destro e da fuori area fulmina Paleari sul primo palo. Dopo l’1-0 la squadra di Conte continua a spingere ma senza impensierire più di tanto. Cosa che invece ha fatto il Torino con un doppio tiro di Vlasic nel giro di 15 minuti. Pochi squilli dunque da entrambe le parti che portano ad addormentare gli ultimi minuti del primo tempo che si conclude 1-0 per gli azzurri.

De Bruyne e Anguissa? Ecco la reazione dello stadio

Come di consueto a metà primo tempo, verso il 25’minuto, si alzano dalla panchina i più attesi: Kevin De Bruyne e Zambo Anguissa. Due pedine fondamentali che Conte ha avuto ai box per diversi mesi. Infatti non appena i due perni del centrocampo azzurro hanno iniziato il riscaldamento è partito un boato da parte dello stadio Diego Armando Maradona.

