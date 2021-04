La Dea bendata bacia la provincia di Napoli, vinti oltre 100mila euro con un terno

La Dea Bendata bacia la provincia di Napoli. E non solo. Grazie ai numeri 3-12-20-29-75 usciti sulla ruota della città partenopea, finisce a Jesolo la più alta vincita centrata al Lotto nel concorso di martedì 27 aprile, pari a 124 mila euro. Il fortunato vincitore aveva scommesso su una quintina su tutte le ruote, puntando 1,50 euro.

Le vincite a Napoli

A seguire – riporta Agimeg – tre premi da oltre 50 mila euro, due dei quali in provincia di Napoli: il primo a Portici da 57.500 euro con il terno 4-46-67 sulla ruota di Cagliari, l’altro a San Giuseppe Vesuviano di 50.596 euro.

Le altre notizie – Reddito di cittadinanza, solo a Napoli la spesa sfiora quella di tutto il Nord: i dati Istat

La spesa per il reddito di cittadinanza a marzo a Napoli si avvicina a quella dell’intero Nord. E’ quanto emerge dalle tabelle dell’Inps sul reddito di cittadinanza.

A Napoli a marzo 157.000 famiglie percepivano il reddito o la pensione di cittadinanza per 459.000 persone coinvolte nel complesso. Nello stesso periodo nell’intero Nord 224.872 famiglie percepivano il reddito o la pensione di cittadinanza per poco più di 452.000 famiglie coinvolte. Poiché l’importo medio è più basso al Nord che al Sud a marzo sono stati spesi per il sussidio 109,7 milioni nell’intero Nord e 102,2 solo a Napoli. (ANSA).