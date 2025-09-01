Napoli città dei record, oltre 20 milioni di turisti entro il 2025

PUBBLICITÀ

Per la fine del 2025 si stima che Napoli ospiterà 20 milioni di turisti. A fornire il dato è stato l’assessore al Turismo del Comune partenopeo, Teresa Armato, a margine della firma del protocollo tra l’amministrazione comunale e la Camera di commercio per l’installazione delle luminarie natalizie.

“Questo è stato un ulteriore anno record – ha affermato l’assessore – a maggio avevamo già registrato 10 milioni di visitatori, ad agosto, periodo di bassa stagione per una grande città, abbiamo avuto 1,5 milioni di visitatori, a luglio 1,8. Abbiamo presenze da tutta Europa, dall’Italia, con particolare riferimento da Lombardia e Lazio, e per la prima volta significative presenze dall’Asia e in modo particolare da Cina, Hong Kong e India“.

PUBBLICITÀ

A Napoli già si pensa al Natale, luci accese il 15 novembre: tante novità

Oltre 150 chilometri di luci, addobbi tridimensionali e grandi alberi, illumineranno le festività natalizie grazie all’iniziativa “Illuminiamo Napoli 2025”, realizzata attraverso un protocollo d’intesa siglato tra la Camera di Commercio e il Comune di Napoli. Questa mattina la firma del documento da parte del Presidente, Ciro Fiola e del Sindaco, Gaetano Manfredi, nel Salone delle grida di piazza Bovio.

L’importo complessivo stanziato per l’iniziativa è di 4,8 milioni di euro, di cui 3 milioni a carico dell’Ente camerale. Le luci si accenderanno entro il 15 novembre e resteranno accese fino al 7 gennaio. Sarà realizzato anche un grande villaggio gratuito di Babbo Natale in piazza del Plebiscito, dall’8 al 21 dicembre.