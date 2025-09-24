PUBBLICITÀ
Spari ai Quartieri Spagnoli, Lancia Y centrata dai colpi di pistola

Redazione Internapoli
Redazione Internapoli
Paura a Casalnuovo, ritrovati 7 bossoli dopo la 'stesa'
Foto di repertorio
Stanotte i carabinieri della compagnia Napoli Centro sono intervenuti in vicolungo San Matteo per la segnalazione anonima di colpi d’arma da fuoco nei Quartieri Spagnoli. Arrivati sul posto i militari non hanno rinvenuto bossoli ma successivamente durante il sopralluogo hanno trovato tre fori su una Lancia Y parcheggiata da quelle parti.

Due sulla portiera posteriore sinistra e uno nel paraurti posteriore sinistro: le ogive sono rimaste verosimilmente incastrate nel mezzo che è stato sequestrato. I rilievi sull’auto saranno effettuati dal Nucleo Investigativo di Napoli. Dai primi accertamenti la proprietaria dell’auto risulta estranea ai fatti e solo di passaggio in quella zona. Indagini in corso.

Venti di guerra ai Quartieri spagnoli, esplosi sei colpi

Redazione Internapoli
Redazione Internapolihttps://internapoli.it

