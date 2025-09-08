Venti di guerra ai Quartieri spagnoli, esplosi sei colpi

PUBBLICITÀ

La tregua criminale sembra essere saltata ai Quartieri soagnoli dove la scorsa notte sono stati esplosi sei colpi di pistola in via Francesco Girardi. Intorno all’una è giunta una segnalazione alla centrale operativa di colpi di arma da fuoco: recatisi sul posto, gli uomini del commissariato Dante non hanno potuto far altro che constatare che erano stati esplosi diversi colpi nei pressi del civico 17. Di questi quattro hanno centrato il portone di ingresso mentre due l’appartamento al primo piano. Per fortuna non ci sono feriti con gli investigatori che hanno già acquisito le telecamere della zona per cercare di identificare i pistoleri. Gli uomini della Scientifica hanno repertato sei bossoli mentre i colleghi hanno ascoltato la coppia che vive al primo piano dello stabile ma quest’ultimi non hanno saputo fornire indicazioni utili. Sull sfondo la guerra per il controllo delle piazze di spaccio della zona con i gruppo di giovanissimi pronto a scalzare gli ultimi avamposti dei Masiello-Salatalamacchia-Esposito gruppo federato smantellato dalla maxi operazione di due anni fa.