Nasconde la cocaina nella tappezzeria del suv, arrestato a Pozzuoli

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U carabinieri della sezione operativa sono impegnati in un servizio anti droga quando vedono una Fiat 500x di colore nero. I fari allo xeno del suv sono accesi. Al volante un uomo, Pietro Avallone. Dall’altra parte del finestrino un ragazzo. Il 36enne allunga la mano verso lo specchietto retrovisore e prende qualcosa. I carabinieri intervengono in via della Casa Comunale a Pozzuoli.

Perquisito, l’uomo viene trovato in possesso di 12 dosi di cocaina pronte per la vendita e di 150 euro ritenuti provento dell’attività illecita. Sequestrati anche due telefoni cellulari verosimilmente utilizzati per l’attività di spaccio. Il 36enne nascondeva la droga tra la guarnizione e la moquette del tettuccio all’altezza dello specchietto retrovisore.

L’uomo arrestato per detenzione di droga a fini di spaccio è ora in carcere.

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