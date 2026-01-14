PUBBLICITÀ
Neonato morto in ospedale a Napoli, scattano nuove indagini

Redazione Internapoli
Ultima modifica:
Il gip Federica De Bellis del Tribunale di Napoli ha rigettato la richiesta di archiviazione e chiesto altre indagini per fare luce sulla morte di un neonato in attesa di un intervento chirurgico al cuore, deceduto il 16 febbraio 2024 nell’ospedale Monaldi.

Dopo la morte del piccolo Riccardo, che aveva appena due mesi e mezzo, fu presentata una denuncia dai suoi genitori (rappresentati dall’avvocato Tommaso Ciro Civitella) convinti che non si trattasse di un decesso causato dal difetto intraventricolare che aveva dalla nascita ma che ci fossero delle responsabilità sanitarie.

In particolare il giudice ha chiesto agli inquirenti: “Un ulteriore accertamento tecnico finalizzato a verificare l’incidenza dell’infezione contratta in ambito sanitario e della terapia farmacologica prescritta sull’aggravamento delle condizioni di salute del piccolo paziente”, che negli ultimi giorni di vita fu colto da diversi arresti cardiaci.

Il neonato Riccardo muore al Monaldi, i genitori: “Vogliamo la verità

