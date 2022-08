Nino d’Angelo a Ballando con le stelle? Arriva la secca risposta del cantante

“Molti giornali in questo periodo, addirittura il sito del Corriere della sera, riportano il mio nome tra i concorrenti di “Ballando con le stelle” NOTIZIA NON VERA in quanto non farò parte di questo programma…”. Nino D’Angelo chiarisce la fake news che stava girando in rete circa un suo coinvolgimento a Ballando con le stelle.

Intanto Nino d’Angelo su Facebook fa un resoconto della sua estate

“Eccoci qui…. Innanzitutto grazie per l’accoglienza che mi avete riservato ad ogni concerto. Dopo due anni difficili per tutti, ritrovare la gioia di migliaia di occhi incantati a riscoprire la bellezza del vivere mi ha ridato la forza di ricominciare. Quanto è stato importante per me, alla mia età, sapere di essere amato da tanti giovani. Sono fiero di aver raccontato a loro le mie origini e i miei valori. Hanno cantato parola per parola ogni mia canzone e hanno ascoltato con la stessa attenzione tanti miei di vita vissuta. Abbiamo attraversato tutto il Sud sotto le lune di questa estate nuova e sorprendente. Dopo l’evento bellissimo all’Arena Flegrea di Napoli siamo approdati a Castellammare del Golfo in provincia di Trapani. Una location meravigliosa. Cantare accanto al mare è un’emozione troppo grande. Il coro del pubblico e la voce del mare sembrano una base musicale per cantarci su. Che emozione. Il 7 agosto il mio onomastico l’ho passato viaggiando per Roccella Jonica, dove cantavo il giono 8, compleanno di Annamaria. Poi Diamante, Ischia, Pescara, Lecce, Paestum, Santa Marinella e Benevento… E’ stato un tour veramente Fantastico. Grazie a tutti. Dai musicisti ai tecnici e tutto il mio staff: Da mia moglie Annamaria a Filippo Wlderk, ai miei Sponsor Caffè Siag e Tufano Euronics. Un ringraziamento particolare al mio amico Stefano Francioni, senza di lui non sarebbe stata la stessa cosa. Viva L’amore e W la musica e il Popolo di Nino D’Angelo”