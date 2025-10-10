PUBBLICITÀ
"No allo sgombero dell'edificio 3", protesta delle 65 famiglie di Chiaiano
“No allo sgombero dell’edificio 3”, protesta delle 65 famiglie di Chiaiano

Antonio Mangione
Antonio Mangione
No allo sgombero dell'edificio 3, protesta delle 65 famiglie di Chiaiano
“No allo sgombero dell’edificio 3 di via Giovanni Antonio Campano”. Le 65 famiglie di Chiaiano chiedono impegni certi al Comune di Napoli per non essere sfrattati come accaduto in altri contesti cittadini. “I bambini vanno tutelati” è il messaggio degli abitanti.

Antonio Mangione
