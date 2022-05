Nola piange Salvatore ‘il gigante buono’:«Buon viaggio, amico mio»

Tutti in lacrime per la scomparsa di Salvatore Ferrante, il gigante buono della cucina. Un giovane di soli 22 anni appena uscito dalla scuola alberghiera. Nel pomeriggio di ieri la brutta notizia, il giovane è volato in cielo. Ha lottato come un guerriero ma non è riuscito a vincere la sua guerra contro il male. Da qualche ora sui social impazzano le sue foto e i messaggi di saluto per un ragazzo la cui morte a 22 anni non si può accettare. Il messaggio degli amici della festa dei Gigli è commovente: «Un piccolo pensiero per te ho preso sta foto perché è molto bello ricordarti così…. Ti ricordi feste insieme e poi come ti chiamavo io Oh Sasà sasà jammuncen ja. …. Ora San Paolino da Nola starà sempre vicino a te tra gli angeli fa Buon viaggio… Amico mio».