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Poteva avere conseguenze ben più gravi l’incidente stradale causato dalle violente raffiche di vento che stanno sferzando la provincia di Napoli. Un grosso pezzo di plastica si è staccato improvvisamente, volando al centro della carreggiata e colpendo in pieno un’autovettura in transito, a bordo della quale viaggiava una coppia di coniugi, marito e moglie.

Pezzo di plastica colpisce auto nel Vesuviano, coniugi salvati dall’ambulanza del Santobono

L’impatto con l’oggetto pesante ha danneggiato il veicolo e ferito il conducente. Fortunatamente, la traiettoria e la prontezza dell’uomo hanno evitato il peggio: l’automobilista ha riportato un trauma al braccio, mentre la moglie, seduta al suo fianco, è rimasta miracolosamente illesa, sebbene visibilmente sotto shock per il fortissimo spavento.

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A rendere provvidenziale l’episodio è stato il passaggio immediato dei soccorsi. Proprio in quel momento stava infatti transitando l’ambulanza neonatale dell’ospedale Santobono Sten: il mezzo d’emergenza e il suo equipaggio erano in piena missione, diretti a Pompei per un delicato intervento specialistico.

Nonostante la massima urgenza del loro trasferimento, i sanitari del Santobono si sono trovati davanti alla scena e si sono immediatamente fermati per prestare la prima assistenza alla coppia. Dopo aver verificato le condizioni dei due coniugi e aver prestato le prime cure all’uomo per il trauma al braccio, l’équipe ha allertato i soccorsi territoriali per poi riprendere tempestivamente la corsa verso Pompei per portare a termine l’intervento neonatale.