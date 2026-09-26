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Pezzo di plastica colpisce auto nel Vesuviano, coniugi salvati dall’ambulanza del Santobono

Nicola Avolio
Di Nicola Avolio
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Pezzo di plastica colpisce auto nel Vesuviano, coniugi salvati dall'ambulanza del Santobono
Pezzo di plastica colpisce auto nel Vesuviano, coniugi salvati dall'ambulanza del Santobono
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Poteva avere conseguenze ben più gravi l’incidente stradale causato dalle violente raffiche di vento che stanno sferzando la provincia di Napoli. Un grosso pezzo di plastica si è staccato improvvisamente, volando al centro della carreggiata e colpendo in pieno un’autovettura in transito, a bordo della quale viaggiava una coppia di coniugi, marito e moglie.

Pezzo di plastica colpisce auto nel Vesuviano, coniugi salvati dall’ambulanza del Santobono

L’impatto con l’oggetto pesante ha danneggiato il veicolo e ferito il conducente. Fortunatamente, la traiettoria e la prontezza dell’uomo hanno evitato il peggio: l’automobilista ha riportato un trauma al braccio, mentre la moglie, seduta al suo fianco, è rimasta miracolosamente illesa, sebbene visibilmente sotto shock per il fortissimo spavento.

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A rendere provvidenziale l’episodio è stato il passaggio immediato dei soccorsi. Proprio in quel momento stava infatti transitando l’ambulanza neonatale dell’ospedale Santobono Sten: il mezzo d’emergenza e il suo equipaggio erano in piena missione, diretti a Pompei per un delicato intervento specialistico.

Nonostante la massima urgenza del loro trasferimento, i sanitari del Santobono si sono trovati davanti alla scena e si sono immediatamente fermati per prestare la prima assistenza alla coppia. Dopo aver verificato le condizioni dei due coniugi e aver prestato le prime cure all’uomo per il trauma al braccio, l’équipe ha allertato i soccorsi territoriali per poi riprendere tempestivamente la corsa verso Pompei per portare a termine l’intervento neonatale.

Guasto all’ambulanza durante il trasporto, neonato salvo grazie alla “staffetta” interregionale

 

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Nicola Avolio
Nicola Avolio
Giornalista pubblicista, mi sono avvicinato per la prima volta alla professione iniziando a collaborare con la testata "La Bussola TV", dal 2019 al 2021. Iscritto all'albo dei pubblicisti da giugno 2022, ho in seguito iniziato la mia collaborazione presso la testata "InterNapoli.it", e per la quale scrivo tuttora. Scrivo anche per il quotidiano locale "AbbiAbbè" e mi occupo prevalentemente di cronaca, cronaca locale e sport.

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