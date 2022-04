 Non solo Covid, raggiunto il picco dei casi dell’influenza stagionale: identificati 1.486 virus

Raggiunto il picco dei casi dell’influenza stagionale. Lo rileva il nuovo bollettino Influnet dell’Istituto superiore di sanità. Nell’ultima settimana in Italia comincia infatti a scendere la curva epidemica; l’incidenza è di 4,61 casi per mille assistiti. La diminuzione più marcata è sotto i 5 anni. Sono il 24,8% i tamponi positivi al virus dell’influenza.

Comincia di nuovo a scendere la curva epidemica delle sindromi simil-influenzali. Il livello di incidenza è pari a 4,61 casi per mille assistiti. Diminuisce anche la proporzione dei virus influenzali nei campioni analizzati. In quest’ultima settimana, infatti, il 24,8% dei tamponi analizzati dalla rete dei laboratori di InfluNet è risultato positivo ai virus influenzali (13% dall’inizio della sorveglianza).

In tutte le fasce di età l’incidenza delle sindromi simil-influenzali è in diminuzione, maggiormente nei bambini sotto i 5 anni.

In tutte le Regioni l’incidenza delle sindromi simil-influenzali è tornato sopra la soglia basale, tranne in P.A. di Bolzano, Veneto, Lazio, Molise, Basilicata e Sardegna. Valle d’Aosta e Calabria non hanno attivato la sorveglianza InfluNet.

Nella quattordicesima settimana di sorveglianza virologica del 2022 si registra un ulteriore decremento nella proporzione dei campioni risultati positivi all’influenza (24,8%), rispetto alla settimana precedente (13% dall’inizio della sorveglianza). Nel complesso, dall’inizio della stagione 2021/2022, sono stati identificati 1.486 virus influenzali di tipo A e 5 di tipo B. Nell’ambito dei virus A, il sottotipo H3N2 è prevalente.

Nella quattordicesima settimana del 2022 in 6 Regioni/PPAA italiane (P.A. di Bolzano, Veneto, Lazio, Molise, Basilicata, Sardegna), tra quelle che hanno attivato la sorveglianza, il livello di incidenza delle sindromi simil-influenzali è sotto la soglia basale (3,16 casi per mille assistiti).

Si sottolinea che l’incidenza osservata in alcune regioni è fortemente influenzata dal ristretto numero di medici e pediatri che hanno inviato, al momento, i loro dati.